Kosovo: direttore Centro clinico di Mitrovica, rischio catastrofe umanitaria per mancanza medicine

- La diminuzione continua delle scorte di farmaci nel Centro clinico ospedaliero della parte a nord di Mitrovica, in Kosovo, potrebbe portare a una catastrofe umanitaria. Lo ha affermato il direttore della struttura ospedaliera, Zlatan Elek, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rts". Secondo Elek le scorte di ossigeno stanno finendo e anche quelle dei farmaci per i pazienti oncologici. "Mancano le terapie necessarie. Non è consentito portare medicine (dalla Serbia centrale). Siamo di fronte a un disastro umanitario se continuiamo ad andare avanti così", ha messo in guardia Elek. Dopo il conflitto a fuoco avvenuto nella città di Banjska il 24 settembre i valichi amministrativi di Jarinje e Brnjak tra Kosovo e Serbia sono stati chiusi. Il valico di Jarinje è stato riaperto soltato ieri, dopo dieci giorni, ma attraverso di esso è possibile solamente uscire in direzione della Serbia e non entrare in Kosovo. Dal valico di Brnjak, invece, è possibile spostarsi in entrambe le direzioni. (Seb)