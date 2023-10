Germania: Roth (Spd), l'Ue non può più fare affidamento sugli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue “non può più fare affidamento sugli Stati Uniti” per la sua sicurezza e difesa, ma deve fare “qualcosa di più con le proprie forze” in questo settore. Ciò è particolarmente vero a fronte degli ultimi sviluppi a Washington e in Europa orientale, dalla guerra della Russia contro l'Ucraina alle tensioni tra Serbia e Kosovo e al conflitto tra Azerbaigian e Armenia. È quanto dichiarato dal presidente della commissione Esteri del Bundestag Michael Roth, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Secondo Roth, l'Ue deve “alzarsi dal divano” e fare di più sia per difendersi sia per proteggere la democrazia liberale idipendentemente da chi abbia la maggioranza al Congresso degli Stati Uniti o sieda alla Casa Bianca. Il presidente della commissione Esteri del Bundestag ha poi sottolineato come l'Ue percepisca che ora gli Usa devono occuparsi di “altro” rispetto alla sicurezza in Europa. Le dichiarazioni di Roth fanno seguito alla destituzione del presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il repubblicano Kevin McCarthy, votata dalla destra del suo stesso partito al culmine del dibattito sul bilancio e sugli aiuti all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Inoltre, vi è la possibilità che l'ex presidente degli Usa, Donald Trump, torni alla Casa Bianca. Tali sviluppi sollevano dubbi sull’affidabilità degli Stati Uniti nella politica estera. Per Roth, si tratta di un notevole problema, perché “senza gli Usa non potremmo difendere né la Germania né l'Europa”, dove finora si è vissuto “sotto l’ombrello protettivo degli Stati Uniti”. Adesso, ha infine affermato il deputato della Spd, l'Ue non può più guardare a Washington sul piano militare e diplomatico. (Geb)