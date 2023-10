Serbia-Kosovo: premier croato, attacco a Banjska non può rimanere senza reazioni da parte Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli eventi del 24 settembre nella città di Banjska, nel nord del Kosovo, non possono rimanere senza reazioni da parte dell'Unione europea. Lo ha affermato il primo ministro croato Andrej Plenkovic a una domanda sull'intenzione europea di "sanzionare la Serbia" per l'accaduto, in arrivo al terzo vertice della Comunità politica europea a Granada. Plenkovic ha aggiunto che avrà in Spagna un colloquio bilaterale con la presidente kosovara Vjosa Osmani e che la settimana prossima la riceverà a Zagabria. (Seb)