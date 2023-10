© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia: Orban, “ridicolo” pensare a sanzioni contro Belgrado, garantisce stabilità dei Balcani - Sarebbe “ridicolo e impossibile” emettere delle sanzioni contro la Serbia in relazione agli ultimi avvenimenti nel nord del Kosovo. Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban al suo arrivo ai lavori del Consiglio Ue informale che si tiene oggi a Granada, in Spagna. “Sono due anni che i serbi subiscono provocazioni”, ha detto Orban. “Senza la Serbia non c’è stabilità nei Balcani, dobbiamo sostenere la Serbia per garantire la stabilità dei Balcani”, ha aggiunto il premier ungherese. (segue) (Res)