Balcani: Lajcak, regione non promette bene e tutti temono fantasmi del passato

- La regione dei Balcani occidentali non promette bene e tutti temono che i fantasmi del passato possano tornare. Lo ha dichiarato il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak, citato dalla stampa serba. Lajcak ha sottolineato che la situazione tra Serbia e Kosovo "è peggiorata" a seguito dell'attacco a Banjska del 24 settembre. "Ora la cosa più importante è stabilire i fatti e trarre conclusioni e conseguenze. Da un lato dobbiamo lavorare sulla normalizzazione e sul dialogo, dall'altro esiste un'escalation", ha detto Lajcak a proposito dell'accaduto, aggiungendo che l'evento del 24 settembre "non è stato un incidente ma un fatto serio e intenzionale". Alla domanda su cosa si potrebbe cambiare, Lajcak ha detto che nelle circostanze attuali "non è giusto che il Kosovo sia sottoposto a misure negative" da parte dell'Unione europea, e che una delle possibilità è legata alle sanzioni alla Serbia, che lui, ha sottolineato, "sosterrebbe". (Seb)