Algeria: Tebboune, capitolo Brics è definitivamente chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria esclude definitivamente l'idea di unirsi al gruppo dei Paesi emergenti Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Lo ha detto il presidente, Abdelmadjid Tebboune, intervistato da "El Watan". Il "dossier dei Brics è definitivamente chiuso", ha detto il presidente, secondo cui la visione del gruppo così come è andata delineandosi, nonostante il suo potenziale economico e di influenza politica, non interessa più ad Algeri. Nonostante fosse un candidato, l'Algeria non è stata inserita nel lotto di Paesi che i presidenti - riuniti a Johannesburg a settembre - hanno deciso di inserire nel gruppo, a partire dal 1 gennaio 2024. (Ala)