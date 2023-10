© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 12 ottobre, alle ore 8:30, la commissione Ambiente, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impatto ambientale degli incentivi in materia edilizia, svolge l'audizione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta webtv. (Com)