Roma: Gualtieri incontra sindacati taxi, mille nuove licenze con procedura ordinaria

- Mille nuove licenze taxi a Roma: è quanto ha annunciato il sindaco Roberto Gualtieri nell'incontro con associazioni e sindacati dei tassisti nell'ambito del tavolo convocato per oggi. A quanto apprende "Agenzia Nova", da fonti di categoria, il sindaco Gualtieri intervenuto in video collegamento ha spiegato che per il rilascio delle nuove licenze nella Capitale sarà utilizzata la procedura ordinaria, e non quella straordinaria prevista dal decreto Asset e ritenuta penalizzante dal punto di vista delle risorse in entrata nelle casse comunali. Gli introiti delle nuove licenze, infatti, nella procedura veloce da 15 giorni, consentita dal decreto Asset, vengono devoluti interamente ai tassisti (7.800 a Roma) che sono già titolari della licenza a titolo di compensazione per la naturale svalutazione del titolo, determinata dall'immissione di nuove licenze. (segue) (Rer)