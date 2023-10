Ucraina: presidente greca Sakellaropoulou, continueremo a sostenere Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel conflitto in Ucraina “non sono stati fatti progressi e siamo ancora costretti a difendere i nostri valori ed i nostri principi per l’ingiustificata aggressione della Russia. Continuiamo a sostenere l’Ucraina e tutti uniamo le forze per sostenere questo Paese”. Lo ha affermato Katerina Sakellaropoulou, presidente della Grecia, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos che si è svolto a Oporto, in Portogallo. ”La guerra in Ucraina e la crisi climatica sono legati dalla lotta per il nostro bene comune” su cui “l’Europa deve essere unita”, ha concluso. (Rin)