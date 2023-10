Rifiuti: Corrotti (Fd'I), attacchi solo perché abbiamo coraggio di abrogare carrozzoni Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione rifiuti: "Stiamo abrogando carrozzoni come gli Egato e avviato iter per modificare un piano rifiuti regionale approvato dalla giunta Zingaretti - bocciato poi anche dal suo stesso sindaco di Roma Gualtieri - ma dagli esponenti dell'ex maggioranza di centrosinistra arrivano incomprensibili attacchi solo perché abbiamo il coraggio di mettere mano a tutto ciò che non è stato programmato per il bene di tutto il territorio laziale negli ultimi dieci anni", conclude. (Com)