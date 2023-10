Libano: incendio a seguito di sommossa in carcere, almeno tre morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono morte e sedici sono rimaste ferite a seguito di un incendio scoppiato nel carcere di Zahle, in Libano. Lo riferisce l'agenzia di stampa nazionale "Ani" . Le fiamme sono divampate nel corso degli scontri tra detenuti e forze di sicurezza impegnate a contrastare un tentativo di fuga. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di zona per ricevere le opportune cure mediche, fa sapere l'agenzia. Un massiccio spiegamento di esercito e polizia ha permesso di realizzare un cordone di sicurezza attorno alla struttura, che ospita più di 650 detenuti, mentre i soccorritori hanno dovuto fare ampio uso di idranti per tagliare le fiamme ed estrarre i prigionieri. Le carceri libanesi affrontano un grave problema di sovraffollamento, con un tasso di occupazione che, secondo il ministero dell’Interno, raggiunge il 323 per cento. IN totale si parla di circa 8.000 prigionieri, in gran parte in attesa di giudizio. (Lib)