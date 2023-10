Ucraina: presidente ungherese Novak, sostegno a Kiev continuerà per evitare escalation

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nel corso della riunione di oggi abbiamo ribadito il nostro sostegno comune per l’Ucraina e abbiamo ribadito che la Russia ha varcato il Rubicone. Dobbiamo dare ulteriore sostegno a Kiev per dimostrare anche la nostra unità, che è la forza dell’Europa. Continueremo a farlo anche in futuro”. Lo ha detto la presidente dell’Ungheria, Katalin Novak, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos che si è tenuto Oporto, in Portogallo. In Ucraina, ha aggiunto, “serve una pace duratura, sostenibile ed equa ma deve essere anche durevole e deve arrivare il prima possibile. Non possiamo decidere per gli ucraini ma dobbiamo anche rappresentare i nostri interessi. L’Ungheria vuole una pace per evitare un’escalation della guerra che possa portare ad un conflitto mondiale”, ha aggiunto. (Rin)