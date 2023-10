Ucraina: Mattarella, rimane al primo posto agenda Ue, mantenere sostegno a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono state due sessioni proficue, abbiamo lavora bene e con franchezza e credo sia ragionevole sottolineare come al primo posto fosse collegata l’Ucraina, che rimane al primo posto dell’agenda europea”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos che si è tenuto a Oporto, in Portogallo. “Abbiamo ribadito - ha aggiunto - l’esigenza che l’unione mantenga con determinazione compattezza il sostegno a Kiev”, ha aggiunto ricordando “l’auspico che usi creino condizioni per un processo di pace che deve essere giusta e dunque basata sull’indipendenza dell’ucraina”. Inoltre “abbiamo parlato anche del futuro dell’Ucraina, della ricostruzione e della sua collocazione”, ha aggiunto. (Rin)