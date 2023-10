Migranti: Santalucia (Anm) su video Catania, caso scoppia perché Apostolico firma provvedimenti sgraditi a governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il fatto è avvenuto nel 2018 e dal 2018 nessuno se n’è occupato. C’era la Polizia lì davanti, non è successo nulla. “Il caso scoppia quando la dottoressa Apostolico firma tre provvedimenti che sono sgraditi alle forze di governo”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia, ospite a “Cinque minuti” in onda questa sera su Rai 1, in riferimento al video di una manifestazione dell’estrema sinistra del 2018, pubblicato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che vedrebbe coinvolta la giudice di Catania Iolanda Apostolico. “Quello che ha fatto la dottoressa Apostolico verrà valutato nelle sedi competenti, non è l’Anm o il Csm. Ricordo che non era una piazza di protesta. Il mondo dell’associazionismo si era mosso con intento umanitario per chiedere al governo di rivedere una sua decisione. Non era una manifestazione contro le politiche di contrasto all’immigrazione illegale, tutt’altro. Credo che oggi il problema sia un altro: quando un giudice emette un provvedimento che non è gradito, succede quello che per cinque anni nessuno si è peritato di andare a controllare: profilo social, immagini di 5 anni fa. Non voglio sminuire l’importanza della valutazione nelle sedi competenti di ciò che ha fatto la dottoressa Apostolico, ma per mettere l’accento sul fatto che la giurisdizione non può essere sottoposta a questo tipo di tensioni”, ha aggiunto. (Rin)