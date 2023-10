Ue: Duda, inaccettabile superamento voto all’unanimità, allargamento su trattati attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcuni parlano di modificare i trattati europei per l’allargamento e per rendere l’Ue più efficiente per quel che riguarda il sistema decisionale, anche superando il voto all’unanimità. Queste sono aspettative che hanno l’obiettivo di rendere ancora più gerarchica l’Ue, perché i grandi Paesi decideranno per quelli piccoli. Non possiamo accettarlo, non è l’Unione in cui siamo entrati”. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos che si è tenuto a Oporto. "Sarebbe - ha aggiunto - un’Unione ingiusta, non più basata sul consenso: questo non è accettabile”, ricordando inoltre che “l’Ue deve essere allargata sulla base dei trattati in vigore e degli accorsi stipulati”. (Rin)