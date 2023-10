Migranti: Duda, proteggere confini, venite in Polonia a vedere come facciamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Proteggere i confini dell’Ue è un modo per contrastare l’immigrazione. Dobbiamo essere più determinati a far fronte ai nostri obblighi come membri dell’Unione europea. Noi stiamo rafforzandole fornire dell’Ue e pensiamo che questo ci competa”. Lo ha affermato il presidente della Polonia, Andrzej Duda, nel corso della conferenza stampa al termine della giornata di lavori del Gruppo Arraiolos. Lo stesso Duda ha poi invitato tutti “a venire in Polonia per vedere come difendiamo i confini”. (Rin)