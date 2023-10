Ue: Meloni riallaccia i rapporti con Scholz ma Ungheria e Polonia bloccano la dichiarazione sui migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intesa di Granada sui migranti riceve l’attesa picconata di Polonia e Ungheria che, tuttavia, scalfisce solo parzialmente l’unità del blocco comunitario sul dossier dei migranti. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni – dopo aver mostrato a tutti i partner europei la sua solida alleanza con il premier britannico Rishi Sunak – riallaccia definitivamente i rapporti con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dopo i dissidi degli ultimi giorni incentrati sulla questione dell’operato delle navi delle Ong che operano nel Mediterraneo. Atteso, invece, il parere negativo degli “alleati” della premier, il premier polacco Mateusz Morawiecki e l’omologo ungherese Viktor Orban, che mantengono il loro fermo “no” rispetto al Patto su migrazione e asilo e fanno saltare la dichiarazione finale a firma di tutti i 27. Su tutti i temi i leader dei Paesi membri dell’Ue si sono espressi all’unanimità, ma sui migranti Morawiecki e Orban non mollano un centimetro, costringendo di fatto a una dichiarazione della sola presidenza del Consiglio europeo. I due primi ministri non solo non arretrano ma anzi rilanciano: Orban, infatti, ha detto che Polonia e Ungheria “sono state stuprate giuridicamente” in relazione alle nuove regole del Patto su migrazioni e asilo. Parole forti che, tuttavia, secondo Meloni sono frutto di una “difesa dell’interesse nazionale” e che non scalfiscono il fatto che oggi vi sia un Consiglio europeo concorde, in questo caso a livello di 27 Paesi, sul fatto che per contrastare l’immigrazione illegale sia necessario partire dalla dimensione esterna. (segue) (Rin)