Ue: Meloni riallaccia i rapporti con Scholz ma Ungheria e Polonia bloccano la dichiarazione sui migranti (2)

- Il “primo obiettivo è contrastare le reti di trafficanti” che sono “organizzazioni criminali che vanno combattute”, ha detto Meloni, secondo cui “per questo abbiamo organizzato l’incontro” di ieri “con Rishi Sunak”. “E’ la posizione che l’Italia ha iniziato a portare un anno fa e ora di dominio pubblico”, ha aggiunto la premier. Dal Regno Unito alla Germania: la premier Meloni riesce a raccogliere il parere positivo di Scholz sul Memorandum d’intesa fra Commissione europea e Tunisia. “La strategia dell’Ue sui migranti è chiara, a partire dal lavoro fatto in Tunisia, ed è un importante spartiacque per mettere queste soluzioni a terra”, ha detto il presidente del Consiglio, secondo cui le indiscrezioni per le quali la Germania vorrebbe indicare la Tunisia come “Paese non sicuro” non risultano e che anzi Scholz le avrebbe detto durante il colloquio odierno a Granada di essere “consapevole che la strategia proposta dall’Italia è l’unica efficace”. Ed è lo stesso Scholz a confermare questo clima di rinnovata amicizia dopo i dissidi sul regolamento sulla gestione delle crisi del Patto Ue su migrazioni e asilo. Con Meloni si è concordato di lavorare “non l'uno contro l'altra, ma l'uno con l'altra”, ha detto Scholz, aggiungendo di aver convenuto con la premier l'intenzione di affrontare il tema con “pragmatismo”, ora e in futuro. I due leader, in conclusione del colloquio, si sono dati appuntamento al Vertice intergovernativo italo-tedesco che si terrà in Germania a fine novembre, un appuntamento fondamentale per rinsaldare il legame fra le due più importanti potenze manifatturiere europee. (segue) (Rin)