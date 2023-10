Ue: Meloni riallaccia i rapporti con Scholz ma Ungheria e Polonia bloccano la dichiarazione sui migranti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Germania alla Spagna: dal presidente del governo Pedro Sanchez, che detiene la presidenza di turno del Consiglio Ue, emerge un malcelato disappunto sulla mancanza di unanimità in relazione al dossier migranti ma anche per quello che ieri il quotidiano iberico “El Mundo” ha presentato come un eccessivo protagonismo dell’Italia. Meloni è riuscita a portare in cima all’agenda dei lavori il dossier migratorio, uno sviluppo non previsto da Sanchez che, peraltro, è rimasto anche escluso dal “tavolo a sei” sul contrasto ai trafficanti di esseri umani che, per come si è sviluppato, è stato l’evento più importante della due giorni di Granada. Da un formato ristretto a quattro, con Meloni, Sunak e i premier di Paesi Bassi e Albania, Mark Rutte ed Edi Rama, infatti, la riunione ha visto la partecipazione anche del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ma non del padrone di casa. Ad acuire l’indisposizione spagnola rispetto alla riunione anche la dichiarazione congiunta finale in otto punti che, sebbene non vincolante, ha mostrato un nuovo asse che vede la Francia e l’Italia allineate e la Commissione europea nel ruolo di garante. (segue) (Rin)