Ue: Meloni riallaccia i rapporti con Scholz ma Ungheria e Polonia bloccano la dichiarazione sui migranti (4)

- In conclusione dei lavori, Meloni ribadisce che, sebbene l’Italia approvi le nuove regole del Patto su migrazione e asilo, queste non rappresentano ancora del tutto la posizione del suo governo, che punta allo sviluppo di un nuovo rapporto con l’Africa, piuttosto che a “un problema vecchio” come quello dei rimpatri. Un dossier non risolutivo perché si basa sull’approccio dello “scaricare a un altro il problema” che non si può o vuole gestire a casa propria, ha spiegato la premier. Il vero cambio di paradigma sta quindi in questa rinnovata relazione con l’Africa che non si basi sul proporre ai Paesi del continente dei pagamenti per tenersi dei problemi che “non vogliamo in casa nostra” ma sulle opportunità di sviluppo che l’Europa può garantire. “Possiamo aiutare con investimenti a valorizzare, anche per interessi nostri”, le loro risorse, ha detto Meloni. Si possono “costruire partnership strategiche per far capire a queste nazioni che l’approccio dell’Unione europea è cambiato”, ha aggiunto il presidente del Consiglio. Meloni sembra concludere la due giorni di Granada tutto sommato con soddisfazione, perché il dibattito sui migranti resta centrale e perché il consenso rispetto alle posizioni espresse dall’Italia si sta allargando: il vero dilemma sarà convincere i suoi “amici” Morawiecki e Orban a giungere a più miti consigli, consapevole del fatto che un’intesa a 25, non sarà un’unanimità ma è certamente un risultato che l’Italia non può permettersi di sprecare. (Rin)