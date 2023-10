Ue: Mattarella, serve revisione profonda istituzioni, non c’è secondo tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è la “necessità di rivedere in profondità le istituzioni comuni europee per garantire loro maggiore efficacia decisionale”. Lo ha rimarcato, secondo quanto si apprende, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del secondo panel di lavoro, dal titolo “La strada verso le prossime elezioni del Parlamento Europeo e altre sfide dell’Unione Europea”, della riunione del Gruppo Arraiolos. “È un lavoro ambizioso”, ha sottolineato ancora il presidente “per cui serve visione e lungimiranza. Ma è un passaggio senza prova d’appello. Non ci sarà un secondo tempo per farlo, il mondo ci lascerebbe indietro”. Inoltre “una politica realmente incisiva rispetto a quegli impegni non è possibile senza un salto di qualità sul fronte dell'integrazione al nostro interno”. (Res)