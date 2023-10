Campi Flegrei: Locatelli, in decreto attenzione anche a persone con disabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel decreto legge approvato ieri in Consiglio dei ministri per la prevenzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi flegrei “è stata dedicata un'attenzione particolare alla tutela delle persone con disabilità". Così in una nota il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. "La pianificazione speditiva di emergenza – spiega il ministro - dovrà infatti tener conto anche della ricognizione delle strutture in cui vivono le persone con disabilità o non autosufficienti. Inoltre, nell'ambito del Piano di comunicazione rivolto alla popolazione saranno previste specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità sensoriale. L'obiettivo è quello di promuovere una migliore informazione sui rischi e sulle buone pratiche di protezione civile e intervenire prontamente in caso di emergenza per mettere in salvo le persone che hanno bisogno di assistenza, in attuazione dell'articolo 11 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità". (Rin)