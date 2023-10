Migranti: Michel, sfida richiede risposta europea determinata, trafficanti non decideranno chi entra in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migrazione è una sfida europea che richiede una risposta europea. È quanto si legge nella dichiarazione del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, adottata al termine del vertice europeo informale di Granada. "La migrazione irregolare deve essere affrontata immediatamente e con determinazione. Non permetteremo ai trafficanti di decidere chi entra nell'Ue", continua la dichiarazione. "Continueremo ad attuare in modo efficace e rapido tutte le nostre decisioni. Perseguiremo un approccio globale alla migrazione che combini una maggiore azione esterna, partenariati globali reciprocamente vantaggiosi con i Paesi di origine e di transito, affrontando le cause profonde della migrazione, le opportunità di migrazione legale, una protezione più efficace delle frontiere esterne dell'Ue, una lotta risoluta alla criminalità organizzata, alla tratta e al traffico di esseri umani, la strumentalizzazione della migrazione come minaccia ibrida, l'intensificazione dei rimpatri e gli aspetti interni, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell'Ue e della tutela dei diritti fondamentali", conclude il testo adottato. (Beb)