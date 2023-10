Lavoro: Di Cola (Cgil), bene patto con Gualtieri, è base per confronto su disagio sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il patto sul lavoro che Cgil, Cisl e Uil hanno firmato oggi con il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, “prevede un confronto su temi difficili: il disagio sociale, la crisi del welfare e le tante emergenze che vive la nostra città, come quella della casa”. Lo ha detto il segretario della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola, in seguito alla firma del protocollo d'intesa in Campidoglio. “Nei prossimi mesi ci aspettano sfide importanti, a partire dal prossimo bilancio del Comune fino all’attuazione degli investimenti - ha spiegato -. Un percorso partecipato e condiviso con le organizzazioni sindacali può essere una leva preziosa per il rilancio della città. Ci aspettiamo una relazione più fluida con il Comune e il patto è un segnale che va in questa direzione”, ha concluso il segretario.(Rer)