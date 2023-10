Lavoro: Coppotelli (Cisl Lazio), bene protocollo con sindaco Gualtieri, è atto responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo sottoscritto tra il Campidoglio e i sindacati è "un punto di partenza importante che avrà bisogno di un confronto continuo ma anche di analisi sistematiche ed approfondite per valutare i risultati alla luce delle successive dinamiche economiche e sociali del territorio. Ci sono tutte le premesse per un moderno sistema di relazioni, ma, come è scritto nel testo, saranno fondamentali successivi accordi finalizzati a trovare costantemente le migliori soluzioni". Lo afferma in una nota il segretario generale della Cisl del Lazio, Enrico Coppotelli. "Giudichiamo positivamente la previsione di temi come il ricambio generazionale, la continua formazione dei dipendenti pubblici, l’utilizzo delle nuove tecnologie - spiega -. Si tratta di priorità storiche della Cisl, convinta peraltro che qualità e sicurezza sul lavoro siano architravi che viaggiano insieme. Un protocollo basato sulle opportunità del digitale, del Pnrr, ma anche sulle risorse del Giubileo e dei fondi strutturali". (segue) (Com)