Lavoro: Coppotelli (Cisl Lazio), bene protocollo con sindaco Gualtieri, è atto responsabilità (2)

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Si tratta - prosegue Coppotelli - di elementi che vanno in un’unica direzione: rilanciare lo sviluppo sostenibile del territorio romano, per mettere al centro la persona nel mondo del lavoro e per contrastare ogni tipo di diseguaglianza.Bene il tavolo di confronto trimestrale, che, a questo punto, ha tutte le caratteristiche per diventare non soltanto una sede di confronto e di verifica, ma anche di proposta. Il monitoraggio continuo e l’aggancio a documenti come il Dup, le politiche di lavoro e di welfare, di urbanistica e di mobilità, di digitalizzazione e di tutela dell’ambiente, danno una dimensione completa e proiettata al futuro. Come abbiamo avuto modo di ripetere più volte - conclude -, in questa delicata fase economica, finanziaria e congiunturale, questo è il momento della responsabilità. La firma di tale Protocollo ne rappresenta la conferma, perché individua obiettivi, soluzioni e percorsi". (Com)