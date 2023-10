Brasile-Congo: ministro Esteri Vieira incontra omologo congolese Gakosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato oggi l'omologo della Repubblica del Congo, Jean-Claude Gakosso. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota in cui evidenzia che i due hanno parlato delle"priorità dell'agenda di cooperazione bilaterale come ambiente e mutamenti climatici". La precedente visita di livello ministeriale tra esponenti dei governi dei due Paesi risale a marzo di quest'anno quando la ministra dell'Ambiente e dello Sviluppo sostenibile del Congo, Arlette Soudan-Nonault, è stata in visita in Brasile. Dal canto suo il presidente congolese Denis Sassou N'Guesso ha visitato il Brasile ad agosto di quest'anno in occasione della sua partecipazione alla V Assemblea dei presidenti degli Stati Parte del Trattato di Cooperazione Amazzonica (Acto) a Belem, nello stato di Parà.(Brb)