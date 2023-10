Genova: Santanchè, riconoscimento “Financial Times” incorona gemme d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’articolo del Financial Times non solo porta all’attenzione del grande pubblico Genova consacrandone la sua bellezza, ma mostra come l’Italia possa offrire autentiche gemme nascoste, come la definisce il prestigioso quotidiano. Lo dichiara in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè. “Questa bellissima notizia, unita ai dati diffusi oggi da Cdp, ci conferma come il grande turismo internazionale guardi all’Italia nella sua interezza e non solo ai classici luoghi di vacanza, un motivo in più per andare avanti sulla rotta tracciata. I miei doverosi complimenti al sindaco Bucci ed al presidente Toti per il successo raggiunto ed il mio personale grazie all’assessore al turismo di Genova Alessandra Bianchi e a quello regionale Augusto Sartori per l’impegno profuso in questi anni che porta Genova e la Liguria sulla ribalta internazionale”, aggiunge. (Rin)