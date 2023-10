Milano: Suigo (INWIT), nuova M4 coperta con 5G lungo tutta la galleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille km di tunnel stradali e autostradali “che con le nostre infrastrutture multi operatore permettono all’interno di queste gallerie la ricezione del segnale. Abbiamo coperto la nuova M4 a Milano con la banda 5G, non solo nelle stazioni ma lungo tutte le gallerie”. A dirlo è Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, a margine della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. “Oggi abbiamo parlato della rilevanza delle infrastrutture elettroniche mobili anche per la infrastrutturazione delle vie di comunicazione a veloce scorrimento” ha spiegato Suigo. Le torri di telecomunicazioni mobili “sono condivise, digitali, connesse e sicure a disposizione di tutti gli operatori di telecomunicazioni e sono capillari e distribuite in tutte le vie di trasporto e comunicazioni: ferroviarie, stradali e autostradali” ha osservato.(Rem)