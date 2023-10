Roma: sgomberato mercato abusivo Cave Ardeatine, piazzale Ostiense e Partigiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato sgomberato quest'oggi il mercato abusivo di via delle Cave Ardeatine, piazzale Ostiense e piazzale dei Partigiani. L'intervento è stato coordinato dal Municipio Roma I Centro ed effettuato dagli agenti della Polizia locale di Roma Capitale e dai Carabinieri. E' quanto fa sapere in una nota il Municipio Roma I Centro. "Nel corso dell'operazione ci sono stati fermi e il sequestro della merce - ha commentato l'assessore al Decoro e ai Rifiuti del Municipio, Stefano Marin - questo era un intervento molto atteso dalla cittadinanza, in un luogo di straordinaria bellezza ma anche importanza visto che il mercato era allestito a pochi metri dalle uscite della metropolitana e della stazione. L'obiettivo è stato raggiunto ma noi daremo seguito e continuità con altri interventi simili. Voglio ringraziare per l'operazione di oggi tutte le forze dell'ordine, il Generale Pecci del comando dei Carabinieri di San Lorenzo in Lucina, i comandanti della Polizia locale di Roma Capitale Angeloni e Napoli e Ama per il supporto".(Com)