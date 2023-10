Farnesina: oggi incontro di Tajani con i sindacati rappresentativi del personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha incontrato oggi i sindacati rappresentativi del personale della Farnesina per illustrare la strategia di potenziamento delle risorse destinate alla politica estera. Lo ha riferito un comunicato della Farnesina. “Per offrire servizi più efficienti è necessario", secondo Tajani, "compensare il drastico calo del personale subito dalla Farnesina nell’ultimo decennio (-30 per cento a seguito di pensionamenti) e rafforzare rapidamente le nostre sedi all’estero (129 ambasciate, 83 uffici consolari, 86 istituti di cultura, 8 rappresentanze permanenti)". L’incontro odierno fa seguito a quello svolto lo scorso giugno e rientra nell’azione di costante dialogo avviata dal ministro Tajani con i dipendenti del Maeci “per sviluppare relazioni sindacali costruttive nell’interesse dell’amministrazione, fondate sul valore centrale delle persone che con professionalità, dedizione e senso dello Stato lavorano per la Farnesina, in Italia e all’estero, in condizioni spesso difficili”. “Una politica estera più forte ed efficace”, ha proseguito il ministro, “ha bisogno di risorse umane e finanziarie adeguate”. Durante l’incontro, il ministro Tajani ha illustrato gli importanti risultati ottenuti in particolare attraverso la conversione in Parlamento dei decreti legge n. 44/2023 e 75/2023, anche grazie ai quali il ministero degli Esteri potrà contare sia su un importante rafforzamento delle dotazioni organiche (per un totale di quasi 1500 nuove assunzioni fra il 2022 e il 2024), che saranno impiegate in particolare nei servizi consolari, sia su nuove risorse per il continuo aggiornamento professionale e per le progressioni di carriera delle aree funzionali. (Com)