Usa: Biden, grazie a noi cittadini non devono lasciare il Paese per trovare lavoro

- Gli ultimi dati sulla creazione di posti di lavoro nel mese di settembre dimostrano che i cittadini statunitensi non devono più lasciare il Paese per trovare un impiego soddisfacente. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante un discorso alla Casa Bianca. “Dal mio insediamento sono stati creati 13,9 milioni di posti di lavoro: il tasso di disoccupazione è sotto il quattro per cento da venti mesi”, ha detto, aggiungendo che nel Paese sono stati registrati livelli record di occupazione per donne, afroamericani, latini e disabili. “Vogliamo riportare entro i confini nazionali le catene di approvvigionamento strategiche, investendo nelle tecnologie del futuro e nei nostri lavoratori”, ha concluso. (Was)