Ue: dichiarazione di Granada, allargamento è investimento per la pace

- L'allargamento è un investimento geostrategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità. "È un motore per migliorare le condizioni economiche e sociali dei cittadini europei, ridurre le disparità tra i Paesi e promuovere i valori su cui si fonda l'Unione". È quanto si legge nella dichiarazione di Granada, il testo finale del Consiglio europeo informale approvato dai 27 Stati membri Ue nella città spagnola. "In vista della prospettiva di un ulteriore allargamento dell'Unione, sia l'Ue che i futuri Stati membri devono essere pronti. Gli aspiranti membri devono intensificare i loro sforzi di riforma, in particolare nel settore dello Stato di diritto, in linea con la natura meritocratica del processo di adesione e con l'assistenza dell'Ue", continua il testo. "Parallelamente, l'Unione deve porre le basi e le riforme interne necessarie. Definiremo le nostre ambizioni a lungo termine e le modalità per raggiungerle. Affronteremo le questioni chiave relative alle nostre priorità e politiche e alla nostra capacità di agire. Ciò renderà l'Ue più forte e rafforzerà la sovranità europea", concludono i leader Ue nella dichiarazione. (Beb)