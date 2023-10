Ue: Benifei (Pd), Giorgia Meloni dica da che parte sta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgia Meloni deve decidere da che parte stare in Europa. Lo ha detto in una nota il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei. "Il frenetico agitarsi di Giorgia Meloni al vertice di Granada non riesce a nascondere la grande ambiguità di fondo di questa destra: in Europa, da che parte sta?", si legge nella nota. "Il cancelliere Scholz ha detto una cosa molto chiara: non può accadere che ci sia sempre l'unanimità sulle questioni di politica estera o di politica fiscale. Abbiamo bisogno di maggioranze qualificate per poter prendere decisioni in modo da garantire la sovranità e la capacità di agire dell'Unione", ha poi aggiunto Benifei. "Giorgia Meloni deve scegliere: gli interessi del nostro Paese e, quindi, un passo avanti dell'Europa come chiede Scholz, oppure Orban e Morawiecki, che oggi definiscono l'accordo sul Patto per la migrazione 'uno stupro' da parte dell'Europa a Ungheria e Polonia. Parole e toni vergognosi, ma che favoriscono la chiarezza: Meloni dica da quale parte intenda collocare il governo", conclude l'europarlamentare Pd. (Beb)