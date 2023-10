Campania: Cirielli, De Luca straparla su incostituzionalità norme Zes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ormai non sorprendono più le sortite del venerdì del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Oggi se la prende con il decreto Sud, una norma generale del governo, finalizzata a sburocratizzare e rendere più snelli i procedimenti amministrativi". Lo dichiara Edmondo Cirielli, coordinatore dell'Assemblea nazionale di Fd'I e deputato campano. "Leggendo con attenzione la struttura del decreto Sud, non mi pare che De Luca ne abbia compreso fino in fondo il senso. In difetto, non perde comunque l'occasione per urlare la solita geremiade sui social network; lamentarsi continuamente, in preda al terrore di perdere strumenti di potere, è un modo per coprire la sua inefficienza. Per fortuna, i campani e gli interlocutori istituzionali ormai sanno pesare - e sorridere - e valutare, per quello che valgono, le sue parole", conclude Cirielli.(Rin)