- L'aggressione al Prof. Francesco Le Foche, "come a qualunque altro operatore sanitario, non può essere tollerata. Medici, infermieri, Oss, hanno diritto a lavorare in sicurezza. A lui giungano gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la Giunta della Regione Lazio". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Rer)