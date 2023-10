Clima: Schlein, odg nei Comuni per promuovere comunità energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conversione ecologica può essere conveniente per le persone e per le imprese. Bisogna che lo spieghiamo a qualche ministro che continua a negare gli effetti dei cambiamenti climatici e dell'emergenza climatica". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, nel corso di una diretta Instagram, parlando delle comunità energetiche. "Le comunità energetiche sono ancora bloccate nel cassetto del governo, sono lì da un anno e restano lì ferme, perché secondo questo governo bisogna continuare a dipendere dalle fonti fossili come se non ci fosse un domani. Lanciamo una iniziativa per la promozione delle comunità energetiche, che ci raccontano un modello di sviluppo e di società diversa. Sul sito del Pd - ha annunciato -, compilando un modulo sarà possibile ricevere un ordine del giorno che abbiamo preparato. È già pronto e basterà depositarlo nel proprio Consiglio comunale per procedere in questa direzione che punta sull'innovazione sociale". (Rin)