Cultura: a Belgrado presentato il libro "Fratelli: una famiglia italiana" di Santo Versace

- Si è svolta a Belgrado la presentazione dell'edizione in lingua serba del libro di Santo Versace "Fratelli: una famiglia italiana". L'evento è stato realizzato da Degorsi Luxury Consulting di Alex Djordjevic e Color Media Communications di Robert Coban in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Belgrado e l'Istituto italiano di cultura. Come ha riferito un comunicato dell'ambasciata, Santo Versace ha ripercorso gli anni trascorsi accanto al fratello Gianni e raccontato il modo in cui insieme hanno rivoluzionato il mondo della moda, fino al tragico assassinio del 1997. Santo Versace si è poi soffermato sulle attività che porta avanti insieme alla moglie Francesca De Stefano nel campo della produzione cinematografica (con l'azienda Minerva Pictures) e del sostegno alle persone in condizioni di difficoltà (con la Fondazione Santo Versace). Intervenendo alla presentazione del libro, l'ambasciatore d'Italia in Serbia Luca Gori ha sottolineato come Santo Versace sia "uno straordinario protagonista della storia della moda italiana e internazionale". "La presentazione della sua autobiografia in lingua serba", ha aggiunto Gori, "è un'iniziativa preziosa anche per la promozione dell'Italia in Serbia, realizzando un importante connubio tra letteratura, moda, cinema, solidarietà e Made in Italy". (Seb)