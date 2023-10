Innovazione: Suigo (INWIT), serve semplificare e adeguare limiti elettromagnetici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla semplificazione “molto è stato fatto”, dal governo centrale “tanti provvedimenti, è stata data un’accelerazione nei tempi realizzativi e per la permissistica che ancora è il macigno che ci portiamo dietro”. A dirlo è Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, a margine della prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. La mancanza di semplificazione “fa sì che per realizzare una nuova torre occorrano dieci mesi, di cui due per la realizzazione dell’opera e almeno otto per la localizzazione del sito e per il reperimento di tutte le istanze e autorizzazioni necessarie” ha spiegato Suigo. “Sono decisamente tempi anacronistici con la necessità di accelerare per portare il 5 G in tutte le aree. Dobbiamo portare il 5G entro giugno 2026 in oltre 1300 aree bianche nelle quali senza questo intervento gli operatori non avrebbero mai portato il servizio” ha ribadito. Suigo ha evidenziato: “È necessario che i regolamenti comunali recepiscano le semplificazioni adottate a livello nazionale, oltre ad adeguare i limiti delle esposizioni elettromagnetiche oggi i più bassi in Europa”.(Rem)