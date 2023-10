© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, si è recato per la prima volta in Congo-Brazzaville, dove ha incontrato il presidente congolese, Denis Sassou Nguesso. Lo ha reso noto un video pubblicato dalla presidenza della Repubblica del Congo. (Lit)