Sanità: Zanella (Avs), in Nadef meno soldi, urgente colpo di reni di opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri della Nadef del governo Meloni non lasciano speranze: i fondi per rilanciare l’intero settore non ci sono, come ben sanno anche tutti i presidenti di Regione. Viceversa documentano segnali di definanziamento della sanità pubblica per il 2024 in modo ancora più evidente dei dati dell’aprile scorso riportati nel Def 2023, le cui stime previsionali sulla spesa sanitaria erano già state riviste al ribasso. Da diverse dichiarazioni di esponenti della maggioranza si sentono numeri gonfiati: non c’è dubbio che sia urgente un colpo di reni delle opposizioni per la difesa della sanità pubblica". Lo afferma Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. "Il rapporto tra spesa sanitaria e Pil si ridurrà di oltre mezzo punto nell’intero triennio 2023-2026 con la relativa perdita di circa 8-9 miliardi di euro. Gli aumenti in termini assoluti (nel 2023 di 3.631 milioni di euro) diminuiscono nel 2024 (132.946 milioni di euro -1,3 per cento), per poi risalire nel 2025 a 136.701 milioni (+2,8 per cento) e a 138.972 milioni (+1,7 per cento) nel 2026, con un saldo pari allo +1,1 per cento ossia 4.238 milioni di euro. Tuttavia questi soldi non basteranno a coprire nemmeno l'aumento dei prezzi: sia per l'erosione dovuta all'inflazione, sia perché l'indice dei prezzi del settore sanitario è superiore all'indice generale di quelli al consumo. Dunque per la sanità pubblica si annunciato tempi bui", conclude Zanella. (Rin)