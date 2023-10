Antimafia: M5s, su Scarpinato centrodestra offende Italia della legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli esponenti del centrodestra che lanciano fango su Roberto Scarpinato offendono tutta quella parte del nostro Paese che da decenni si batte contro le mafie e per scoprire le verità scomode che stanno dietro a pagine nere della storia repubblicana come le stragi del '92-93". Lo affermano le capogruppo M5s nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato, Valentina D'Orso e Ada Lopreiato."Proviamo vergogna al posto loro per le falsità diffamatorie che hanno rivolto verso un uomo che ha dedicato tutta la sua vita a combattere il crimine organizzato, compreso quello dei colletti bianchi. È inutile fare appello alla compattezza delle istituzioni a difesa degli eroi dell'antimafia se poi ci si comporta così con un pilastro della legalità come Roberto Scarpinato", concludono.(Rin)