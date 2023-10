Siria: Save the Children, appello per il cessate il fuoco dopo nuova ondata di violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children chiede che tutte le parti in conflitto in Siria si astengano da ulteriori violenze e si impegnino a "portare avanti un processo politico autentico e significativo per porre fine a questo conflitto e garantire il futuro dei bambini" nel Paese. Lo riferisce un comunicato stampa di Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. "Almeno sei bambini sono morti ieri in un attacco contro un'accademia militare a Homs, che ha ucciso più di 100 persone, in un momento in cui le violenze si intensificano in tutta la Siria", si legge nella nota. Questa settimana gli attacchi nel nord-est e nel nord-ovest del Paese, hanno causato la morte di almeno 13 persone e danni a infrastrutture civili fondamentali, tra le quali una scuola sostenuta da Save the Children. (segue) (Com)