Siria: Save the Children, appello per il cessate il fuoco dopo nuova ondata di violenze (2)

- "Non esiste un posto sicuro per i bambini in Siria, e le poche speranze rimaste per la pace stanno diminuendo. Questa violenza deve finire, ora. Tutte le parti devono smorzare l'escalation e cessare le ostilità senza indugio. Continuare questa spirale di violenza rischia di uccidere o ferire i bambini ogni giorno, costringendoli a scappare dalle loro case o lasciandoli senza accesso al cibo, all'acqua e all'istruzione. Anche l'efficacia dell'assistenza umanitaria è messa a repentaglio, così come qualsiasi sforzo volto a soddisfare i bisogni di base in un contesto di risorse già limitate. Tutte le parti in conflitto devono compiere ogni sforzo per proteggere i bambini e le loro famiglie da ulteriori danni", ha dichiarato Rasha Muhrez, direttrice della risposta in Siria per Save the Children. "Dopo più di 12 anni di conflitto, i bambini siriani meritano la possibilità di un futuro più sicuro e più luminoso. Tutte le parti devono astenersi da ulteriori violenze e impegnarsi in un processo politico autentico e significativo per porre fine a questo conflitto e garantire il futuro dei bambini", ha concluso Muhrez. (Com)