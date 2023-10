Innovazione: Suigo (INWIT), oltre 60 miliardi da Pnrr per mobilità sostenibile e intelligente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dai fondi previsti dal PNRR, “oltre 60 miliardi per progetti legati alla mobilità sostenibile e intelligente. INWIT può ricoprire un ruolo rilevante anche nel progetto della nuova strategia BUL del Dipartimento della Trasformazione Digitale, che prevede importanti risorse destinate anche al miglioramento della copertura 5G delle vie di comunicazione, a cominciare da quelle ferroviarie e proseguendo con quelle stradali come i tunnel di Milano Cortina". Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, intervenendo alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. Suigo ha spiegato che INWIT “con oltre 23.500 torri capillarmente diffuse sul territorio, 7.800 remote unit DAS e small cells e 52 mila ospitalità, ricopre un ruolo fondamentale anche per lo sviluppo del Vehicle to Everything environment. Abbiamo apparati che forniscono copertura mobile multi operatore in mille km di gallerie stradali e autostradali, incluse alcune delle principali arterie di viabilità nazionale e abbiamo realizzato la copertura mobile in 5G della nuova metropolitana di Milano, la M4, dall'aeroporto di Linate a San Babila. Siamo inoltre partner tecnologico del progetto europeo 5G-CARMEN, che ha testato funzioni e servizi innovativi per l'automotive con le nostre torri sulla A22 "del Brennero"” ha concluso.(Rem)