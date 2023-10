Napoli: false multe, i vigili spiegano come scoprire i preavvisi posticci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occhio alle multe. A Napoli impazzano di nuovo falsi preavvisi di accertamento per infrazioni al codice della strada che vengono lasciati sul parabrezza delle auto, con richiesta di pagamento tramite bonifico bancario. Lo rende noto la Polizia locale. “I falsi avvisi di accertamento - spiegano dalla Polizia locale - riportano le seguenti erronee diciture: richiesta di pagamento su iban IT80E360810513208408408445 BIC BPPIITRRXXX senza indicazione del beneficiario; dicitura: "Sostava la strada sul marciapiede”; sanzione prevista € 83.00 con riduzione del 30% erroneamente calcolata in €56.90 in luogo di € 58.1; causale: “obolo”; pagamento da effettuarsi entro gg 2; "effettuare pagamento senza indicare la causale del versamento”; "all'atto dell'accertamento sul veicolo non era esposto alcun titolo che autorizzasse”. La Polizia locale, inoltre, aggiunge: “A tutela della cittadinanza , inoltre, si informa che, altre forme di pagamento di verbali al codice della strada diverse da quelle sotto indicate, devono ritenersi fraudolente: Bonifico bancario iban IT03W07601034000010339109 Bic BPPIITRRXXX; versamento su Cc postale: 1033919109, iban: IT03W0760103400001033919109 intestato a Comune di Napoli Dip. Sicurezza Serv. Gestione sanzioni amministrative violazione norme Cds; tramite pagamenti presso esercenti (Sisalpay ecc.) convoglianti sul conto bancario sopra indicato.(Ren)