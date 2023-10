Migranti: Scholz, lieto per accordo su riforma sistema comune di asilo europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si è detto “lieto” per l'accordo raggiunto dagli Stati membri dell'Ue sulla riforma del sistema comune di asilo europeo (Ceas), evidenziando come tale risultato fosse stato “mancato per tanti anni”. Durante la conferenza stampa al termine del Consiglio europeo informale a Granada, il capo del governo federale ha aggiunto che, nel far fronte alla questione migratoria, si tratta di “controlli e gestione” dei flussi di profughi. Per Scholz, è necessario sia contrastare l'immigrazione illegale sia promuovere quella di lavoratori qualificati. A tal fine, devono essere conclusi accordi con i Paesi di provenienza e di transito dei migranti con un duplice obiettivo: acquisire manodopera specializzata e rimpatriare i profughi che non hanno diritto a rimanere nell'Ue. (Geb)