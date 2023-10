Migranti: Meloni, primo obiettivo è combattere la rete dei trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi ci troviamo in un Consiglio europeo in cui per 27 Paesi la priorità è affrontare il dossier migratorio partendo dalla dimensione esterna. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine del Consiglio Ue informale che si è tenuto oggi a Granada, in Spagna. “Per questo abbiamo organizzato l’incontro” di ieri “con Rishi Sunak” e il “primo obiettivo è combattere le reti di trafficanti” che sono “organizzazioni criminali che vanno combattute”, ha detto Meloni. “E’ la posizione che l’Italia ha iniziato a portare un anno fa e ora di dominio pubblico”, ha detto Meloni. (Res)