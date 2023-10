Lavoro: Carè (Pd), attività patronati all'estero fondamentali per connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Esprimo tutta la mia soddisfazione per aver trovato in Agenzia Nova un valido interlocutore in cui lavorano professionisti di altissimo livello" Nicola Carè

Deputato del Partito Democratico

21 luglio 2021

- "Oggi sono andato a far visita alla sede del Sistema 50&Più Enasco. Ho incontrato il direttore generale, Gabriele Sampaolo, e il direttore dell'Estero, David Sensi, e insieme abbiamo parlato dell'attività dei patronati all'estero e dei margini di miglioramento per l'assistenza ai nostri connazionali, anche attraverso una maggiore collaborazione con i consolati". Lo afferma Nicola Carè, deputato democratico eletto nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. "Nel corso dell'incontro si è anche parlato della necessità di rivedere il ruolo dei patronati in funzione dei nuovi flussi migratori, che vedono un numero crescente di giovani italiani trasferirsi all'estero. In questo contesto, alcuni patronati diventano un punto di riferimento importante dove acquisire informazioni e ricevere l'assistenza necessaria per intraprendere il cammino verso l'integrazione nella nuova realtà. Questo comporta per gli operatori di Patronato la necessità di seguire un percorso formativo per fornire delle consulenze professionali e mirate", conclude.(Rin)