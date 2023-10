Innovazione: Suigo (INWIT), importante adeguare limiti elettromagnetici e semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Adeguamento dei limiti elettromagnetici e semplificazioni sono aspetti importanti perché la situazione attuale rallentano la realizzazione delle infrastrutture con un conseguente ritardo sulla digitalizzazione del Paese”. Michelangelo Suigo, Direttore Relazioni Esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, intervenendo alla prima edizione di “ComoLake2023 - Next Generation Innovations” - la “Cernobbio del digitale” - che si svolge nei giorni 5, 6 e 7 ottobre a Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como. L'adeguamento dei limiti di campo elettromagnetico “rappresenta un'importante sfida per lo sviluppo del Paese – ha aggiunto Suigo -. Ci sembra di capire che ci sia un orientamento verso un approccio di adeguamento dei limiti a un livello intermedio rispetto a quelli europei. A noi pare che questa opzione sia molto ragionevole”. Occorre ridurre poi “i tempi burocratici per l'ottenimento dei permessi necessari per la costruzione di una nuova torre. Stiamo parlando addirittura di 10 mesi, dei quali solo il 20% è tempo speso per i lavori realizzativi, mentre il resto è legato alla localizzazione del sito e all'ottenimento delle autorizzazioni. C'è stata una buona semplificazione normativa nazionale, ma è importante assicurare che le normative nazionali siano pienamente recepite a livello locale" ha concluso.(Rem)